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Звезда «Иллюзии обмана» Вуди Харрельсон появился на Уимблдоне подшофе

Актер немного переборщил с алкоголем.

Звезда «Иллюзии обмана» Вуди Харрельсон появился на Уимблдоне подшофе
Вуди Харрельсон переборщил с вином на теннисном матче. Фото: instagram.com/woodyharrelson/

Вуди Харрельсон стал гостем на турнире в Уимблдоне. Любитель тенниса повел себя несколько не спортивно, чересчур налегая на предлагаемое зрителям вино.

Когда звезда фильма «Иллюзия обмана» попытался вернуться на свое место с бокалом в руке, сотрудник охраны попросту не пустил его, так как актер не очень уверенно держался на ногах.

Харрельсон, впрочем, не стал настаивать на том, чтобы пройти на трибуну и остался стоять за спиной строгого стража порядка. Актер не сильно расстроился из-за того, что его не пропустили.

Этот неловкий момент он компенсировал очередной порцией белого вина, которое продолжал потягивать, стоя за спиной бородатого охранника.

Конкретный эпизод случайно попал в объектив камеры и видео уже вовсю «гуляет» по Сети.

Некоторые пользователи отметили, что ролик «сделал их утро понедельника».

Напомним, что Вуди не единственная знаменитость, которая попадалась в подобном состоянии.

Николаса Кейджа как-то сняли в караоке в более чем веселом состоянии, где он ревел в микрофон как белуга. А однажды он же так напился, что женился на даме после пары дней знакомства. Протрезвев, актер тут же подал на развод.

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Тэги:

алкогольАлкогольное опьянениевиноВуди ХаррельсонНиколас Кейджсмешное видеоуимблдон

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Звезда «Иллюзии обмана» Вуди Харрельсон появился на Уимблдоне подшофе
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