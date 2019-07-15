Звезда «Иллюзии обмана» Вуди Харрельсон появился на Уимблдоне подшофе

Вуди Харрельсон стал гостем на турнире в Уимблдоне. Любитель тенниса повел себя несколько не спортивно, чересчур налегая на предлагаемое зрителям вино.

Когда звезда фильма «Иллюзия обмана» попытался вернуться на свое место с бокалом в руке, сотрудник охраны попросту не пустил его, так как актер не очень уверенно держался на ногах.

Харрельсон, впрочем, не стал настаивать на том, чтобы пройти на трибуну и остался стоять за спиной строгого стража порядка. Актер не сильно расстроился из-за того, что его не пропустили.

Этот неловкий момент он компенсировал очередной порцией белого вина, которое продолжал потягивать, стоя за спиной бородатого охранника.

Конкретный эпизод случайно попал в объектив камеры и видео уже вовсю «гуляет» по Сети.

Некоторые пользователи отметили, что ролик «сделал их утро понедельника».

Напомним, что Вуди не единственная знаменитость, которая попадалась в подобном состоянии.

Николаса Кейджа как-то сняли в караоке в более чем веселом состоянии, где он ревел в микрофон как белуга. А однажды он же так напился, что женился на даме после пары дней знакомства. Протрезвев, актер тут же подал на развод.