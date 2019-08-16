Броснан может сыграть Альфреда в новом фильме о «Бэтмене»

Зрители познакомятся с картиной в 2021 году.

Актер Пирс Броснан может сыграть Альфреда в картине о «Бэтмене». Такое предположение высказал режиссер-любитель Райан Юникомб. В своем блоге недавно он опубликовал снимок звезды фильмов об агенте 007.

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Тогда подписчики режиссера стали в один голос говорить, что Броснан идеально подходит на роль Альфреда, который в кинокомиксах постоянно выручает «Бэтмена». Это предположение пока и не подтвердили, но и не опровергли.

Подобная ситуация была и с актером Робертом Паттинсоном. Он сыграет супергероя в новой картине о Темном рыцаре. Задолго до официальной информации в Сети ходили слухи, что создатели фильма пригласили на главную роль звезду саги о вампирах. Одним из первых об этом на просторах Интернета заявил тот же режиссер.

Напомним, ранее таблоиды сообщали, что Роберт не доволен гонораром за роль в супергеройском кино и, соглашаясь на работу, рассчитывал на более серьезные суммы. Однако некоторые СМИ, напротив, назвали подобные теории фейком.

Новый фильм о «Бэтмене» выйдет на широкие экраны лишь в 2021 году. Режиссер киноленты – Мэтт Ривз.