Звонок на Лубянку, танцы под Земфиру и Миркурбанов в платье: Богомолов удивил новым спектаклем

В Государственном театре Наций прошла премьера нового спектакля Константина Богомолова «На всякого мудреца» по бессмертному произведению Александра Островского.

Режиссер снова показывает зрителям, насколько современной может быть классика. В спектакле звучат имена Владимира Путина, Михаила Мишустина, Никиты Михалкова, Александра Цыпкина и даже Олега Митяева. Весь список огласят на сцене…

Чем «Мудрец» похож на «Идеального мужа»

Этот спектакль Константина Богомолова ждали особенно, поскольку он вышел сразу же после снятия нашумевших постановок режиссера «Карамазовы» и «Идеальный муж» в МХТ им. Чехова, которое наделало много шума. «Мудреца» в шутку даже называют «Идеальным сыном», поскольку в нем очень много отсылок к этому спектаклю.

То же самое использование экранов, популярных песен и много треша. Поклонники «Мужа» даже уловят и пару знакомых фраз оттуда, слегка подкорректированных Богомоловых, которые органично вписались и в новый спектакль.

Так же, как и в «Идеальном муже», в спектакле «На всякого мудреца…» Константин Юрьевич смешивает много классических произведений: Чехова, Шекспира, Достоевского, щедро дополняя классиков текстами собственного сочинения. Несмотря на то, что в постановке от Островского остались только рожки да ножки, режиссеру все же удается сохранить дух и замысел произведения.

О чем постановка «На всякого мудреца»

По сюжету спектакля Глафира Климовна, московская интеллигентка средних лет, живет в плохонькой квартире вместе с сыном Егором. Временами парень сетует на то, что в свое время мать вышла замуж за его отца – талантливого биолога, тогда как гораздо лучше было связать свою жизнь с его братом-близнецом, впоследствии ставшим миллиардером.

В ответ на это Глафира замечает, что: «Любовь следует за талантом, а не за деньгами». Отца Егора уже нет в живых, а вот его дядя Нил Мамаев приходит в дом Глумовых и обещает племяннику помочь продвинуться по карьерной лестнице.

Кстати, роль Глафиры Климовны играет актер Сергей Епишев, который органичен в этом образе. Мужчины в женских образах и наоборот – не новая практика для Богомолова.

Игорь Миркурбанов: «Важно было не играть женщину, а быть ей»

Настоящий фурор произвел Игорь Миркурбанов в роли Софьи Турусиной – пассии главного человека на Лубянке Крутицкого. Турусина – это женщина-огонь, которая не боится ни черта, ни Бога, ни сделать звонок Владимиру Путину.

Сиреневое платье, прическа а-ля Валентина Матвиенко, аккуратный маникюр и перстень на руке – из таких компонентов состоит образ богатой дамы, в которой практически невозможно узнать Миркурбанова, часто играющего брутальных рефлексирующих мужчин.

«Этот образ был создан художником спектакля Ларисой Ломакиной. Художник по гриму делала грим, — рассказал Teleprogramma.pro Игорь Миркурбанов. — Ходить на каблуках было нетрудно. С платьем тоже не возникало сложностей – Лариса рассказала мне о некоторых тонкостях и деталях, например, как подхватывать его и присаживаться. Я не считаю, что нужно было шаржировать или укрупнять женскую пластику и акцентированно это делать. Важно было оставаться собой. Но не играть женщину, а быть ей. Это как в случае с Тригориным (Игорь Миркурбанов играет Бориса Тригорина в спектакле «Чайка» Константина Богомолова – прим. ред.) – не играть циника, а быть им».

Помимо Игоря Миркурбанова, в спектакле также принимают участие Кирилл Власов (Глумов), Александр Семчев (Нил Мамаев), Виктор Вержбицкий (Крутицкий), Вячеслав Чепурченко (Городулин), Евгений Перевалов (Голутвин) и многие другие актеры. У постановки есть и вторые составы.

Концентрация стеба и нежности

В своем спектакле Богомолов беспощадно стебется над представителями российской элиты, особенно над их стремлением казаться тонкими и осведомленными, когда они рассуждают об искусстве и вечных ценностях. Иногда Константин замахивается и на святое – так, жесткая сцена имитации секса проходит под знаменитый трек Земфиры «Хочешь?»

А как вам эпизод, когда герои (да и весь зал) исполняют песню «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались!» на фоне бегущей строки «Троекуровское кладбище» на установленных экранах…

А сколько в спектакле звучит шуток на злобу дня: и про политические протесты, и про проблемы ЛГБТ-активисток, и про увлечение новомодными тренингами и практиками коучей.

Константин Юрьевич посмеялся и над собой. В спектакле есть эпизод, когда режиссер Богомолов звонит сотруднику спецслужб и приглашает на спектакль, при этом интересуясь, куда же прислать приглашение…

Режиссер признается, что постарался использовать весь иронический потенциал пьесы Островского. Он уверен в том, что автор заложил в свои творения универсальные коды, которые работают и сегодня. Кстати, предъявление QR-кода – необходимое условие посещения спектакля.

А в один из дней премьерного показа в зале можно было увидеть Владимира Познера, Игоря и Вадима Верников, Владимира Мишукова и других известных людей. А это значит, что они вакцинированы. Тема ПЦР тестов и коронавируса также высмеивается в постановке.

Вообще, в спектакле Константина Богомолова едкий, жесткий, даже жестокий стеб над окружающей действительностью мирно уживается с нежностью. И несмотря на то что концентрация нежности в постановке составляет не больше 5 – 10 %, она дает ощущение, что любовь все-таки следует за талантом…

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