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Звонок на Лубянку, танцы под Земфиру и Миркурбанов в платье: Богомолов удивил новым спектаклем

Корреспондент Teleprpogramma.pro выясняла, похоже ли новое творение Богомолова на его нашумевшего «Идеального мужа».

Звонок на Лубянку, танцы под Земфиру и Миркурбанов в платье: Богомолов удивил новым спектаклем
Сцена из спектакля «На всякого мудреца». Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro

В Государственном театре Наций прошла премьера нового спектакля Константина Богомолова «На всякого мудреца» по бессмертному произведению Александра Островского.

Режиссер снова показывает зрителям, насколько современной может быть классика. В спектакле звучат имена Владимира Путина, Михаила Мишустина, Никиты Михалкова, Александра Цыпкина и даже Олега Митяева. Весь список огласят на сцене…

Сцена из спектакля «На всякого мудреца». Фото:
Сцена из спектакля «На всякого мудреца». Фото: пресс-служба театра Наций

Чем «Мудрец» похож на «Идеального мужа»

Этот спектакль Константина Богомолова ждали особенно, поскольку он вышел сразу же после снятия нашумевших постановок режиссера «Карамазовы» и «Идеальный муж» в МХТ им. Чехова, которое наделало много шума. «Мудреца» в шутку даже называют «Идеальным сыном», поскольку в нем очень много отсылок к этому спектаклю.

То же самое использование экранов, популярных песен и много треша. Поклонники «Мужа» даже уловят и пару знакомых фраз оттуда, слегка подкорректированных Богомоловых, которые органично вписались и в новый спектакль.

Так же, как и в «Идеальном муже», в спектакле «На всякого мудреца…» Константин Юрьевич смешивает много классических произведений: Чехова, Шекспира, Достоевского, щедро дополняя классиков текстами собственного сочинения. Несмотря на то, что в постановке от Островского остались только рожки да ножки, режиссеру все же удается сохранить дух и замысел произведения.

Сцена из спектакля «На всякого мудреца». Фото:
Сцена из спектакля «На всякого мудреца». Фото: пресс-служба театра Наций

О чем постановка «На всякого мудреца»

По сюжету спектакля Глафира Климовна, московская интеллигентка средних лет, живет в плохонькой квартире вместе с сыном Егором. Временами парень сетует на то, что в свое время мать вышла замуж за его отца – талантливого биолога, тогда как гораздо лучше было связать свою жизнь с его братом-близнецом, впоследствии ставшим миллиардером.

В ответ на это Глафира замечает, что: «Любовь следует за талантом, а не за деньгами». Отца Егора уже нет в живых, а вот его дядя Нил Мамаев  приходит в дом Глумовых и обещает племяннику помочь продвинуться по карьерной лестнице.

Кстати, роль Глафиры Климовны играет актер Сергей Епишев, который органичен в этом образе.  Мужчины в женских образах и наоборот – не новая практика для Богомолова.

Игорь Миркурбанов: «Важно было не играть женщину, а быть ей»  

Настоящий фурор произвел Игорь Миркурбанов в роли Софьи Турусиной – пассии главного человека на Лубянке Крутицкого. Турусина – это женщина-огонь, которая не боится ни черта, ни Бога, ни сделать звонок Владимиру Путину.

Сиреневое платье, прическа а-ля Валентина Матвиенко, аккуратный маникюр и перстень на руке – из таких компонентов состоит образ богатой дамы, в которой практически невозможно узнать Миркурбанова, часто играющего брутальных рефлексирующих мужчин.

Игорь Миркурбанов в роли Турусиной. Фото:
Игорь Миркурбанов в роли Турусиной. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro

«Этот образ был создан художником спектакля Ларисой Ломакиной. Художник по гриму делала грим, — рассказал Teleprogramma.pro Игорь Миркурбанов. — Ходить на каблуках было нетрудно. С платьем тоже не возникало сложностей – Лариса рассказала мне о некоторых тонкостях и деталях, например, как подхватывать его и присаживаться.

Я не считаю, что нужно было шаржировать или укрупнять женскую пластику и акцентированно это делать. Важно было оставаться собой. Но не играть женщину, а быть ей. Это как в случае с Тригориным (Игорь Миркурбанов играет Бориса Тригорина в спектакле «Чайка» Константина Богомолова – прим. ред.) – не играть циника, а быть им».

Помимо Игоря Миркурбанова, в спектакле также принимают участие Кирилл Власов (Глумов), Александр Семчев (Нил Мамаев), Виктор Вержбицкий (Крутицкий), Вячеслав Чепурченко (Городулин), Евгений Перевалов (Голутвин) и многие другие актеры. У постановки есть и вторые составы.

Концентрация стеба и нежности

В своем спектакле Богомолов беспощадно стебется над представителями российской элиты, особенно над их стремлением казаться тонкими и осведомленными, когда они рассуждают об искусстве и вечных ценностях. Иногда Константин замахивается и на святое – так, жесткая сцена имитации секса проходит под знаменитый трек Земфиры «Хочешь?»

А как вам эпизод, когда герои (да и весь зал) исполняют песню «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались!» на фоне бегущей строки «Троекуровское кладбище» на установленных экранах…

А сколько в спектакле звучит шуток на злобу дня: и про политические протесты, и про проблемы ЛГБТ-активисток, и про увлечение новомодными тренингами и практиками коучей.

Константин Юрьевич посмеялся и над собой. В спектакле есть эпизод, когда режиссер Богомолов звонит сотруднику спецслужб и приглашает на спектакль, при этом интересуясь, куда же прислать приглашение…

Сцена из спектакля «На всякого мудреца». Фото:
Сцена из спектакля «На всякого мудреца». Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro

Режиссер признается, что постарался использовать весь иронический потенциал пьесы Островского. Он уверен в том, что автор заложил в свои творения универсальные коды, которые работают и сегодня. Кстати, предъявление QR-кода – необходимое условие посещения спектакля.

А в один из дней премьерного показа в зале можно было увидеть Владимира Познера, Игоря и Вадима Верников, Владимира Мишукова и других известных людей. А это значит, что они вакцинированы. Тема ПЦР тестов и коронавируса также высмеивается в постановке.

Вообще, в спектакле Константина Богомолова едкий, жесткий, даже жестокий стеб над окружающей действительностью мирно уживается с нежностью. И несмотря на то что концентрация нежности в постановке составляет не больше 5 – 10 %, она дает ощущение, что любовь все-таки следует за талантом…

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Тэги

«На всякого мудреца»Игорь МиркурбановКонстантин БогомоловСергей ЕпишевТеатр Наций