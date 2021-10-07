«Дорогой наш Президент!»: Валерия, Иосиф Пригожин и другие знаменитости поздравили Владимира Путина

Певица Валерия и Иосиф Пригожин опубликовали в личном микроблоге снимок с Президентом РФ. Таким способом знаменитости поздравили Владимира Путина с днем рождения.

Отметим, в четверг, седьмого октября Владимир Владимирович отмечает свое 69-летие. Накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, как глава государства отпразднует свой день рождения.

Владимир Путин намерен работать. По словам Пескова, в Кремле не привыкли «проставляться». А вот позже Президент отметит праздник в кругу близких людей.

В день рождения Президента знаменитости размещали в своем Instagram фото с именинником. Например, Валерия и ее муж Иосиф Пригожин.

«С днем рождения, дорогой наш Президент», — написал под снимком Пригожин.

Присоединился к поздравлению коллеги и Николай Басков:

«Уважаемый Владимир Владимирович, от всего сердца поздравляю Вас с днем рождения! Желаю Вам здоровья, сил и исполнения всего задуманного».

А Олег Газманов показал архивный кадр с Владимиром Путиным.

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