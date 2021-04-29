Константин Богомолов поставил в Театре на Малой Бронной «Покровские ворота»

У режиссера Константина Богомолова выходит новый спектакль в Театре на Бронной. Это постановка «Покровские ворота» по пьесе Леонида Зорина. Стоит отметить, что именно в этом театре она была представлена впервые — в 1974 году Михаилом Козаковым — и теперь возвращается в новом составе.

В спектакле заняты Игорь Верник, Владимир Храбров, Иван Шабалтас, Александра Ребенок, Александра Ревенко, Александр Семчев, Людмила Хмельницкая, Ирина Старшенбаум и другие актеры. Но, по традиции, заведенной Богомоловым, распределение ролей держится в тайне. За сценическое пространство и костюмы отвечает Лариса Ломакина — главный художник театра и бессменный соавтор известного режиссера.

больше по теме Новый взгляд на «Кармен»: Константин Богомолов ставит свою первую большую оперу Премьера состоится весной в Пермском театре оперы и балета.

Премьерные показы назначены на 19, 20, 21, 24 и 31 мая.

Смотрите также: