Ирина Круг даст концерт в «Крокус Сити Холле» и представит новую песню Гуцериева

14 октября в «Крокус Сити Холле» певица Ирина Круг представит свою новую концертную программу «Подари любовь». Артистка исполнит песни на стихи поэта Михаила Гуцериева: «Шанель», «Промежутки любви», «Ищи не ищи».

И это не единственная новость о сотрудничестве двух звезд. 21 октября исполнительница шансона представит поклонникам новую песню на стихи Гуцериева — «Огонь забытых мной цитат».

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Кстати, поэт продолжает работать и с молодежными звездами. В сентябре вышла песня на его стихи у Анатолия Цоя. Клип на нее запустил целую киновселенную. А в 2023 году ожидается новый трек в союзе с американской певицей Polina.