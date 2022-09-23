Анатолий Цой «показал паранойю» в новой песне

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28 сентября поклонникам артиста будет представлен клип на песню «Покажу паранойю». Его авторы отмечают, что видео станет открытием музыкальной вселенной Gutseriev Media, где есть свои герои, магия и удивительные приключения. Поэт уже год работает над ее созданием.