Анатолий Цой «показал паранойю» в новой песне

23 сентября у певца Анатолия Цоя вышла новая песня о любви «Покажу паранойю».
Стихи для хита написал известный поэт Михаил Гуцериев, а музыку - талантливая композитор Daris, она же Дарья Кузнецова.
«В душе я романтик, и всегда подтверждаю свои чувства действиями. Определяющей для меня стала строчка: «…Я тебе любовь доказал», - говорит Цой.
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28 сентября поклонникам артиста будет представлен клип на песню «Покажу паранойю». Его авторы отмечают, что видео станет открытием музыкальной вселенной Gutseriev Media, где есть свои герои, магия и удивительные приключения. Поэт уже год работает над ее созданием.