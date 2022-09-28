Новый клип Анатолия Цоя открыл целую киновселенную

28 сентября родилась новая музыкальная киновселенная GM. Это сюрреалистический мир, основанный на стихах поэта Михаила Гуцериева и музыке композитора Дарьи Кузнецовой, она же Daris. И первой ласточкой этой вселенной стал клип 18+ «Покажу паранойю» певца Анатолия Цоя.

Создатели вселенной GM отметили, что она состоит из короткометражек, связанных историей одного медальона. Артефакт помогает каждому из героев (а это популярные российские артисты) достичь своих желаний, но за это приходится платить. Девиз проекта: «Не бойся своих желаний. Бойся их последствий».

И первым обладателем амулета стал Анатолий Цой, он же Tsoy.

«Практически все трюки в клипе я исполняю сам — это очень ответственно: во время репетиции драки на съемочной площадке я сломал два пальца на руке, и было очень холодно — искусство требует жертв! — говорит молодой исполнитель. — Декорации и само действие переносят тебя на другую планету. Надеюсь, что эта атмосфера передастся и зрителям!»

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Съемки, кстати, проходили в Санкт-Петербурге. Основной локацией стало одно из старейших машиностроительных предприятий страны — Кировский завод. Главную женскую роль в клипе исполнила актриса Виктория Агалакова. Смотрим: