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В России отменили четыре из шести запланированных концертов «Машины времени»

Представитель группы подтвердил эту информацию журналистам.

В России отменили четыре из шести запланированных концертов «Машины времени»
Концерт «Машины времени». Фото: Russian Look

Известный музыкант Андрей Макаревич посетовал в социальных сетях, что концерты его группы «Машина времени» снова отменяются.

Представитель музыкального коллектива подтвердил журналистам, что отмена концертов в России действительно имеет место быть. Как передает РИА Новости, отменены четыре выступления из шести.

Однако на сайте группы до сих пор продаются билеты на выступления «Машины» в Архангельске 10 мая, Калининграде 15 мая, Иваново 23 мая, Нижнем Новгороде 2 июня, Санкт-Петербурге 9 июня и Ростове-на-Дону 22 июля. В этих городах музыканты планировали выступить с программой «Мы рядом».

Ранее Макаревич сообщил, что планирует тур по стране. При этом сам артист находится в Израиле.

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