Билетов много, желающих мало: оскорбивший россиян Макаревич планирует концертный тур по стране

Недавно Андрей Макаревич стал отцом в четвертый раз. Со своей четвертой женой Эйнат Кляйн он находится в Израиле, где и появился на свет малыш Эйтан.

Между тем артист готовится к концертному туру по России, который запланирован на май и июнь. Правда, билеты пока продаются крайне плохо. Возможно, всему виной нелестное высказывание артиста о россиянах.

«Вижу тявканье по поводу уехавших — Аллы, Максима, Чулпан, Земфиры… Это Россия уехала от вас, *** (грубое ругательство). Потому что Россия — они, а не вы», — заявил певец в личном блоге пару недель назад.

Правда, позже Макаревич попытался оправдаться, заявив, что не оскорблял россиян.

Как пишет «Комсомольская правда», билетов на концерты «Машины времени» в продаже — полно. И стоят они от 2000 рублей.

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