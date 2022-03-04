«Чтобы все было хорошо»: певица Валерия презентовала новый трек с говорящим названием

Популярная вокалистка Валерия призналась, что изложила в песне все свои чувства.

Известная певица Валерия объявила в микроблоге о выходе своей новой песни. У трека говорящее название — «Чтобы все было хорошо».

Певица сделала акцент на том, что выразила в композиции свои эмоции и чувства по поводу происходящего сегодня.

«Все, что я переживаю сегодня, все мои чувства — в этой песне. Любовь не знает границ, пространственных, временных измерений. Она над всем и во всем. Когда ты далеко, как я могу защитить тебя? Только надеяться, молиться и любить. «Чтобы все было хорошо», — написала Валерия в микроблоге.

Поклонники певицы, послушав песню, поблагодарили Валерию за нее. Они признались, что тронуты до слез словами, музыкой и исполнением.

больше по теме Анна Нетребко удалила из Instagram посты за последнюю неделю Оперная певица Анна Нетребко почистила и закрыла свою страницу.

«Какой голос у вас потрясающий», «Прекрасная наша звездочка», «До слез. Пусть у всех все будет хорошо», «Спасибо за такое прекрасное исполнение жизненной песни», — высказались в Сети.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.