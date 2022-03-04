Фата невесты и прозрачный гипюр: падчерица Валерии в воздушном платье из шифона показалась с женихом на свадьбе

Дочка музыкального продюсера Иосифа Пригожина — 24-летняя Даная — вышла замуж. Девушка расписалась со своим женихом Евгением в одном из московских ЗАГСов. Правда, не так давно падчерица певицы Валерии сомневалась в том, стоит ли ей играть свадьбу. И все из-за событий на Украине.

Тогда Даная говорила, что у нее нет никакого желания надевать белое платье. Дочери Иосифа Пригожина хотелось сделать все красиво, но без стандартов пышности. «Показуха мне не нужна, деньги можно потратить на более важные вещи», — приводит «Комсомольская правда» слова Данаи Пригожиной.

И все-таки белоснежное платье невесты дочка Иосифа Пригожина надела. Даная покрасовалась в воздушном наряде с многослойной юбкой из пышного шифона и рукавами из прозрачного гипюра. Не забыла невеста и про главный атрибут — легкую фату.

По словам Иосифа Пригожина, жених и невеста просто поставили штамп в паспорте. Пышное торжество молодожены устроят позже, в более подходящее время. Тем не менее, дочь продюсера и ее избранник уже успели разослать гостям приглашения на вечеринку. Заветный конверт получила и мачеха Данаи — певица Валерия.

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