«Ты просто меня убила!»: Успенская посвятила дочери песню на стихи Захаровой

22 сентября в Сети появилась песня Любови Успенской «Я слишком тебя любила» — та самая, на которую написала стихи официальный представитель МИД России Мария Захарова. Напомним, ранее дипломат рассказала прессе, что в порыве эмоций написала текст для одной из известных и неоднозначных российских певиц, которая оказалась «в центре драматической семейной истории». И вот перед нами песня-исповедь Успенской, посвященная дочери.

«Слова мои. А боль ее», — прокомментировала Захарова в Facebook.

Для тех, кто не в курсе скандала, отметим, что полгода назад дочь Успенской Татьяна Плаксина разругалась с матерью и уехала жить в Америку, с отцом. В социальных сетях девушка рассказывает много нелицеприятных подробностей о своей родительнице. По ее словам, мама нередко издевалась над ней, в ее доме Татьяна чувствовала себя чужой.

И вот Успенская дала дочери свой музыкальный ответ словами Захаровой.

«Наполнена до края талантами и силой, Ты грешная-святая, я слишком тебя любила. Я не могу кричать, я не могу дышать, Я не могу понять — ты просто меня убила!» — поет Любовь Залмановна.

Песня наполнена материнской любовью, которая существует вопреки боли и обидам. Кроме Захаровой к ее созданию приложил руку продюсер Брендон Стоун.