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Звездный гость

«Ты нажилась на деградации!»: Татьяна Плаксина нелестно высказалась о своей звездной матери

Дочь певицы Любови Успенской заявила, что ее родительница стала соучастницей преступления.

«Ты нажилась на деградации!»: Татьяна Плаксина нелестно высказалась о своей звездной матери
Плаксина нелестно отозвалась о матери/https://www.instagram.com/pacha_tati/

Дочь «королевы русского шансона» Любови Успенской Татьяна Плаксина, которая уже несколько месяцев живет с отцом в американской Калифорнии, в Instagram нелестно отозвалась о своей звездной матери.

Татьяна Плаксина написала большой пост о том, что всем ее нравоучителям в социальных сетях стоит помолчать. Она отметила, что многие пишут ей с фейковых аккаунтов и боятся показать свои настоящие лица. Она назвала пользователей трусами, кто пишет ей с «левых» страничек.

Кроме того, Татьяна Плаксина заявила, что в России часто убивают гениев. В пример она привела Бродского, Ахматову, Пастернака, Есенина и многих других. Как она выразилась, в России обезличенная толпа манипулирует шоу-бизнесом.

«Мы лучше умрем, чем продадимся как вы. Аминь. Жертве затыкают рот! В смысле? Ты соучастница преступления мама. Ты одна из вершин. Ты же королева. Ты нажилась на деградации!»

Татьяна Плаксина

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