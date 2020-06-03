«Ты нажилась на деградации!»: Татьяна Плаксина нелестно высказалась о своей звездной матери

Дочь «королевы русского шансона» Любови Успенской Татьяна Плаксина, которая уже несколько месяцев живет с отцом в американской Калифорнии, в Instagram нелестно отозвалась о своей звездной матери.

Татьяна Плаксина написала большой пост о том, что всем ее нравоучителям в социальных сетях стоит помолчать. Она отметила, что многие пишут ей с фейковых аккаунтов и боятся показать свои настоящие лица. Она назвала пользователей трусами, кто пишет ей с «левых» страничек.

Кроме того, Татьяна Плаксина заявила, что в России часто убивают гениев. В пример она привела Бродского, Ахматову, Пастернака, Есенина и многих других. Как она выразилась, в России обезличенная толпа манипулирует шоу-бизнесом.