«Высмеивала мою боль»: дочь Успенской снова заговорила об издевательствах матери

Дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина в Instagram заявила, что еле осталась живой после ужасных травм, полученных в результате падения с велосипеда несколько лет назад. Она на протяжении целого года боролась, чтобы выжить. Как выразилась Плаксина, по ней словно проехали тогда грузовиком. При этом, как считает девушка, мать ей не помогала в тяжелый момент.

«Надо мной издевались морально и физически, высмеивали мою боль, делали ненужные операции, которые потом пришлось исправлять». Татьяна Плаксина

Как отметила Плаксина, мать зачем-то помещала ее в реабилитационные центры, когда того совсем не требовалось. Там над девушкой издевались и травили ненужными лекарствами. В какой-то момент, как утверждает Плаксина, она была на грани.

Напомним, что Плаксина полгода назад в пух и прах разругалась с Успенской и покинула Россию. Сейчас она живет со своим отцом в США. Ранее девушка не раз рассказывала об издевательствах матери, в доме которой чувствовала себя чужой.