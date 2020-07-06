Горячий релиз: летом у Марии Захаровой выйдут еще две песни

Официальный представитель МИД России Мария Захарова уже не раз радовала россиян своим творчеством. Дело в том, что дипломат пишет стихи, которые нередко становятся текстами для песен.

Так, ранее композиции Захаровой звучали на открытии Московского международного кинофестиваля, праздновании Дня сотрудника органов внутренних дел, а недавно Максим Фадеев и певица Валерия объединились, чтобы превратить строчки Захаровой в стопроцентный хит.

И это далеко не конец истории. В понедельник, 6 июля, Мария дала журналистам большое интервью, в ходе которого поделилась дальнейшими творческими планами. Она анонсировала скорый выход еще двух песен собственного сочинения. Композиции могли увидеть свет раньше, но их релиз был задержан из-за карантина.

Первый трек будет лезгинкой, которую Захарова, кстати, очень любит. Он является результатом конкурса, проведенным еще в прошлом году «Русским радио». А второй текст был написан Марией спонтанно и в порыве эмоций. Исполнять его будет одна из самых известных и неоднозначных российских певиц. Кто именно — интрига. Но со слов Захаровой можно предположить, что это могут быть Лолита или Пелагея.

«Она сейчас оказалась тоже в центре драматической семейной истории, именно из-за этого родились строчки. Это все появилось случайно, но вдруг превратилось в песню. Просто я отправила ей эти строчки, и через два дня она мне отправила уже готовую песню», — цитирует Захарову РИА Новости.

Что ж, будем ждать релизов.