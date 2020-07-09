Главный хит лета: Элджей и Моргенштерн со второй попытки выпустили клип Cadillac

9 июля в Сети появился совместный клип российских рэперов Элджея и Моргенштерна на песню Cadillac. Примечательно, что релиз двух кумиров молодежи состоялся как раз в день рождения Алексея Узенюка (Элджей) — ему исполнилось 26 лет.

В ролике Алишер Моргенштерн танцует полуголым в своем доме (том самом особняке, которым недавно хвастался), разбрасывая, а потом подметая рублевые купюры. Элджей тоже снимался возле своего дома, который не раз мелькал в видео его жены-блогера Насти Ивлеевой. В конце оба рэпера пляшут возле своих дорогих авто, ну и сама композиция, как следовало ожидать, про деньги, тачки и успех.

Уверенные в себе артисты уже назвали в соцсетях данную песню главным хитом лета. За 6 часов клип набрал почти три миллиона просмотров на YouTube занял первую строчку в категории «В тренде».

Добавим, что этот клип был выложен и ранее, но потом удален. Причем после этого инцидента обе звезды отписались друг от друга в Instagram, что могло означать их крупную ссору. Однако многие поклонники были уверены, что артисты просто «ловят хайп». Похоже, что так оно и было, раз теперь ролик снова на просторах Сети.