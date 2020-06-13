«Клипа не будет»: Моргенштерн и Элджей отписались друг от друга в Instagram после исчезновения «Кадиллака»

Моргенштерн и Элджей отписались друг от друга в Instagram после таинственного исчезновения клипа «Кадиллак» с YouTube. Напомним, несколько дней назад в Сети появились уникальные кадры со съемок видеоряда – на них рэперы в фирменных джемперах от Узенюка гоняют на фэтбайках по одной из улиц Москвы. Специально для сего действа музыканты перекрыли проезжую часть.

После выхода клипа в медиапространство, Моргенштерна вновь настигла неудача. Спустя несколько дней видеоряд удалили. В сообществе пояснили, что произошло это после получения жалобы на авторские права – потребовал «снести» продукт некий Nelson. Пока установить, кем именно является человек, не удалось.

Сами артисты прокомментировали случившееся по-разному. Элджей в stories в Instagram заявил, что «клипа не будет». Моргенштерн же пообещал во всем разобраться и вернуть результаты работы назад. Примечательно, что спустя пару часов ребята отписались друг от друга в микроблогах, что может свидетельствовать о недомолвках между ними. Сторонние же наблюдатели уверены – таким образом, Узенюк и Моргенштерн ловят очередной «хайп».

Ранее Алишер стал участником внезапной разборки на собственном жилом участке в Уфе. К ничего не подозревающему музыканту внезапно пробрались несколько поклонников: мужчины хотели сфотографироваться с популярным блогером, но вместо этого разозлили его. Выгнать непрошеных гостей Моргенштерну удалось лишь спустя десяток минут.