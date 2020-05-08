«Кто еще так «двигается» в 22!»: рэпер Моргенштерн похвастался своим особняком

Дорвавшийся до богатства и славы 22-летний российский рэпер Моргенштерн выложил в YouTube видео с экскурсией по своему новому дому. Недавно молодой артист обзавелся загородным особняком в коттеджном поселке и обжился в нем. Настала пора похвастаться перед фанатами «своей берлогой».

Так вот, у рэпера есть гараж с двумя дорогими иномарками, терраса, баня, просторный холл, совмещенный с кухней, шикарная уборная и несколько гардеробных, одну из который занимают, в основном, кроссовки артиста. Во дворе есть бассейн, лужайка и крытая зона барбекю, также он себе достраивает тренажерных зал. Спальня звезды оказалась небольшой, зато с видом на деревья и соседние особняки. Особенно рэпер хвастался своей домашней студией с утолщенными стенами, на создание которой он потратил миллион рублей.

«Но это, наверно, самый приятный потраченный миллион в моей жизни», — отметил музыкант.

На видео Моргенштерн постоянно повторяет, что он снимает этот особняк. К тому же вместе с ним живут еще несколько парней, входящих в музыкальную тусовку артиста. Но все равно рэпер безумно гордится своим домом и богатством, которое позволяет иметь такой уровень жизни.

«Покажи мне, кто еще так «двигается» в 22!» — несколько раз говорит он в камеру.

Добавим, что настоящее имя Моргенштерна — Алишер Валеев. Свою известность он получил благодаря роликам на YouTube, но позже решил сделать упор на музыку. К 22 годам у него 3 альбома и 17 клипов.