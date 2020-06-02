Настя Ивлеева и Элджей показали, как «играть» в баскетбол с социальной дистанцией

Популярный блогер и телеведущая Настя Ивлеева вместе со своим мужем рэпером Элджеем сняли ролик для TikTok про баскетбол. На видео девушка в широких штанах одна набивает мяч на заднем дворе. После звезда интернета бросает его в стену своего дома, мяч отскакивает, летит через все комнаты, через пустынные улицы Москвы и прилетает в спортзал, где его ловит супруг Насти. В финале Элджей делает успешный бросок в корзину, стоя к ней спиной.

Вот такой нынче спорт во время самоизоляции. Судя по всему, звезды иронично обыграли призыв о социальной дистанции. Подписчики Ивлеевой оценили ролик, многие отметили, что за такой контент и любят ведущую.

Того и гляди звездная пара запустит новый челлендж с передачей мяча друг другу. Были ведь уже подобные флешмобы, где участники передавали друг другу кисточки для макияжа, жидкое мыло и даже удары по лицу.