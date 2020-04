Вместе дома: звезды поддержали поклонников и врачей музыкой в Сети

Весь мир объединился в борьбе с короновирусом. Миллионы врачей работают без перерывов и выходных спасая жизни людей. Чтобы выразить свою благодарность, Тейлор Свифт, Дженифер Лопес, Билли Айлиш, Элтон Джон, Рита Ора, Камила Кабелло и Шон Мендес, The Killers, The Rolling Stones и другие звезды устроили онлайн-концерт в поддержку медиков. Организатором выступила Леди Гага. Музыкальный марафон длился восемь часов. Музыканты дали ему название «One World: Together At Home». В своем последнем посте Дженифер Лопес опубликовала видео своего выступления и написала слова благодарности врачам.

«В это сложное время я поняла, как сильно мы все нуждаемся друг в друге. Я собрала всю свою любовь и благодарю всех, кто выполняет свою работу и жертвует свои силы в борьбе с короновирусом», — написала певица в своем Instsgram.

В эфире онлайн-концерта также появились выздоровевшие пациенты, представители благотворительных организаций и сами врачи.

Полную версию концерта «One World: Together At Home» можно посмотреть на YouTube.