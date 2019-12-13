Тейлор Свифт стала лучшей женщиной десятилетия

Издание Billboard в порыве нескромности объявило женщину десятилетия. По решению неизвестных судей, награда была присуждена американской певице Тейлор Свифт.

В своей благодарственной речи артистка заметила, что многие люде не верили в ее успех и связывали ее популярность с тесным сотрудничеством с продюсером Скутером Брауном, кое-кто даже думал, будто бы у Тейлор есть команда авторов, которые пишут за нее песни. Она заметила, что в начале десятилетия ей было всего 20 лет и в таком возрасте сложно добиться, чтобы тебя воспринимали всерьез, однако исполнительнице это удалось.

Девушка еще в ноябре уходящего года получила сразу шесть статуэток American Music Awards, одной из которых также стала награда «Лучший артист десятилетия». Ну и не стоит забывать, что в этом году Тейлор заняла первую строчку рейтинга Forbes и стала самым высокооплачиваемым музыкантом мира.