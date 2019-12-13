НОВОСТИ

Тейлор Свифт стала лучшей женщиной десятилетия

Издание Billboard признало заслуги артистки и вручило ей заслуженную награду.

Тейлор Свифт стала лучшей женщиной десятилетия
Taylor Swift. Фото: Imagespace/ZUMAPRESS.com

Издание Billboard в порыве нескромности объявило женщину десятилетия. По решению неизвестных судей, награда была присуждена американской певице Тейлор Свифт.

В своей благодарственной речи артистка заметила, что многие люде не верили в ее успех и связывали ее популярность с тесным сотрудничеством с продюсером Скутером Брауном, кое-кто даже думал, будто бы у Тейлор есть команда авторов, которые пишут за нее песни. Она заметила, что в начале десятилетия ей было всего 20 лет и в таком возрасте сложно добиться, чтобы тебя воспринимали всерьез, однако исполнительнице это удалось.

Девушка еще в ноябре уходящего года получила сразу шесть статуэток American Music Awards, одной из которых также стала награда «Лучший артист десятилетия». Ну и не стоит забывать, что в этом году Тейлор заняла первую строчку рейтинга Forbes и стала самым высокооплачиваемым музыкантом мира.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

BillboardдесятилетиеТейлор Свифт
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Тейлор Свифт стала лучшей женщиной десятилетия
Интересно?
Поделись с друзьями: