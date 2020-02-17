«Я отдал все силы»: Элтон Джон расплакался и прервал выступление в Окленде

72-летний Элтон Джон со слезами покинул сцену в Окленде из-за болезни. Накануне британский король поп-музыки приехал в Новую Зеландию, чтобы порадовать своих поклонников живым выступлением. Во время исполнения очередной песни Джон внезапно захрипел, а затем и вовсе практически замолчал. Элтон поспешил извиниться перед гостями и заявил, что петь больше не может.

Тут же к исполнителю подошли помощники. Они попытались помочь композитору покинуть сцену, но тот был настолько расстроен срывом концерта, что расплакался прямо на сцене, наклонившись на фортепиано, на котором играл.

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Позже Элтон Джон пояснил, что тем же утром врачи поставили ему диагноз – пневмония. Артист отметил – он очень рассчитывал дать концерт, обстоятельства же сложились иначе. В Instagram Джон извинился перед фанатами и признался – он сделал все, что мог.

«Я играл и пел от всего сердца. Большое спасибо за вашу поддержку. Я сделал все, что мог», — сказал он.

Доподлинно неизвестно, сможет ли певец выйти на два следующих концерта в Окленде. Они запланированы на 18 и 20 февраля.