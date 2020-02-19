«Свадьба года»: Джей Ло потратит на торжество 3 млн долларов

Ходят слухи, что певица пригласила на церемонию своего экс-супруга Марка Энтони.

Дженнифер Лопес собирается замуж за своего возлюбленного Алекса Родригеса. Пара вовсю готовится к свадьбе, которая должна состояться этим летом. Мероприятие будет настолько грандиозным, что подготовку начали за полгода.

Обойдется церемония, по самым скромным подсчетам, в три миллиона долларов, и по этому показателю торжество уже нарекли«свадьбой года», сообщает издание Life & Style.

О помолвке Лопес и Родригеса стало известно еще в марте 2019 года. Мужчина преподнес кольцо звезде и попросил ее руки. Украшение достойно того, чтобы сказать о нем отдельно — это кольцо с бриллиантом стоимостью один миллион долларов. Раздумывать певица не стала и ответила согласием.

Источники уверяют, что кольцо для свадебной церемонии, которое Алекс Родригес выбрал для Джей Ло, еще дороже.

Подробности самой церемонии пока держатся в тайне, но известно, что среди гостей будет экс-супруг артистки Марк Энтони. Дженифер и Марк смогли сохранить хорошие отношения после расставания и занимаются воспитанием двоих совместных детей.

Приглашение получил и еще один возлюбленный исполнительницы — Каспер Смарт, сообщает 5-tv.ru.

Звезде фильма «Стриптезерши» уже 50 лет, но, глядя на ее фигуру, этого не скажешь — певица по-прежнему остается секс-символом. На днях она порадовала поклонников откровенным снимком. Исполнительница позирует перед зеркалом в белом мини-бикини с убранными в тугой жгут волосами, демонстрирует свою скульптурно вылепленную фигуру, сообщает сайт Радио «КП».