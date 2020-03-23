«Евровидение-2020» все же может состояться, но в новом формате

Артистам предложат спеть в режиме онлайн и без победителя.

Недавно стало известно, что ежегодный музыкальный конкурс «Евровидение» будет отменен из-за пандемии. Новость стала особенно неприятной, потому что представители России, коллектив Little Big, подавали большие надежды на победу вместе со своем композицией Uno.

В данный момент у ролика 43 миллиона просмотров и на официальном Youtube-канале конкурса по количеству просмотров он занимает четвертую строчку, среди абсолютно всех видеороликов всех участников конкурса, за все годы его проведения.

Однако не все потеряно, в официальном Twitter-аккаунте «Евровидения» появилась информация о том, что конкурс может состояться, правда немного в ином формате. Артистам дадут возможность показать зрителям подготовленные песни, правда, без соревновательного элемента. А происходить все это будет в режиме онлайн.