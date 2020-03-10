Группа «Би-2» отменила концерты в Чехии и Германии из-за коронавируса

Выступления отечественных рокеров в этих странах пришлось перенести на неопределенное время.

Коронавирус, ситуация с которым в Европе становится все более напряженной, начал мешать заработкам российских звезд, гастролирующих за границей. Вот, например, рок-группа «Би-2» сообщила своим фанатам, что концерты в Праге, Бамберге и Дюссельдорфе (11, 13 и 15 марта, соответственно) пришлось перенести на неопределенный срок. Причина — официальные постановления властей Чехии и Германии о запрете проведения массовых мероприятий.

Билеты, которые поклонники рокеров купили в этих городах, остаются действительными для новых дат концертов, но сами даты организаторы смогут согласовать только после снятия ограничений.

«Мы очень надеемся, что в течение нескольких месяцев эта ситуация улучшится, и мы с удовольствием приедем в ваши замечательные города и сыграем настоящий рок-н-ролл», — сказал Шура Би-2 в видео, которое группа записала для своих европейских фанатов.

Выступления музыкантов в Таллине 17 марта и в Риге 20 марта пока остаются в силе, но у группы нет уверенности в том, что ситуация с коронавирусом в Прибалтике не ухудшится.

Напомним, ранее пианист Денис Мацуев отменил концерты в Италии, а панк-группа Green Day отказалась от гастролей в Азии.