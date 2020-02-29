Музыки не будет: группа Green Day отменила гастроли из-за коронавируса

Эпидемия коронавируса все еще не побеждена и более того, болезнь плавно переместилась из Китая в Италию, где число зараженных уже исчисляется сотнями. Модные показы известных модельеров проходят в пустых залах, чтобы не провоцировать массовое скопление людей.

Ученые готовятся тестировать лекарство на людях, но произойдет это не раньше лета. Не удивительно, что все больше мероприятий просто отменяются из-за эпидемии.

Музыкальная группа Green Day отменила свои концерты в азиатских странах. О таком решении коллектив сообщил своим поклонникам в Twitter, артистам пришлось перенести сразу несколько шоу в Сингапуре, Таиланде, Японии и других странах.

Напомним, звезда в жанре K-pop, группа BTS отменила апрельские концерты в Сеуле, также был отменен ежегодный корейский музыкальный фестиваль, а Бостонский симфонический оркестр отменил турне по Азии.