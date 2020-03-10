Мария Захарова вспомнила, как посольство Италии возмутилось ограничениями со стороны РФ

Ранее российские дипломаты рекомендовали своим согражданам отказаться от посещения Италии, а теперь там введены строгие меры безопасности из-за коронавируса.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала свежие новости из Италии. Там из-за увеличения числа заболеваний коронавирусом с 10 марта по 3 апреля ввели строгие меры безопасности, практически закрыли страну.

Итальянцы ввели у себя строгий карантин, закрыли школы, музеи, кинотеатры, запретили массовые мероприятия, в том числе футбольные матчи. Даже в церквях, заведениях общепита и торговых центрах введен специальный режим: посетители должны находиться на расстоянии не меньше метра друг от друга.

Предвидя подобную ситуацию, ранее МИД России рекомендовал гражданам нашей страны воздержаться от поездок в Италию. Их коллеги с Апеннинского полуострова были недовольны этим заявлением, но нынешняя ситуация показала, что российские дипломаты как в воду глядели.

«Еще пару дней назад посольство Италии в Москве едко прошлось по поводу российских рекомендаций о посещении Италии. А зря», — написала Захарова на своей странице в Facebook, репостнув информацию об ограничениях, введенных в европейской стране.

Согласно опубликованным данным, число заразившихся в Италии составляет 7985 человек, зафиксировано 463 летальных исхода. Посольство РФ в этой стране призывает всех россиян, гостящих на Апеннинах, незамедлительно сообщить дипломатам свои контактные данные и местоположение.