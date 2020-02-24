Борьба с коронавирусом: Денис Мацуев отменил концерты в Италии

Плохие новости для всех любителей музыки из Италии, пианист Денис Мацуев отменил концерты в Болонье и Риме, причина довольно пугающая — коронавирус. Как сообщил музыкант на своей личной странице в Instagram, концерты обязательно состоятся, вот только неизвестно когда. Также Денис пожелал всем заболевшим выздоровления, а всем, кто не подхватил заразу — беречь себя и быть максимально осторожными. Также было пожелание и для ученых-медиков, чтобы они как можно скорее нашил вакцину от эпидемии. Для повышения иммунитета Мацуев посоветовал слушать классическую музыку, но все же витамины будут эффективнее.

В понедельник, 24 февраля, количество погибших от коронавируса в Италии достигло пяти человек, а всего в стране официально зарегистрировано 219 заболевших.

Напомним, итальянский дизайнер Джорджо Армани решил провести показ мод без зрителей, чтобы не подвергать людей опасности.