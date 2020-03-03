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«Наконец-то от нас будет кто-то зрелищный»: Пригожин порадовался за Little Big

Знаменитый продюсер оценил шансы питерской группы на «Евровидении-2020».

«Наконец-то от нас будет кто-то зрелищный»: Пригожин порадовался за Little Big
Продюссер Иосиф Пригожин. Фото: ЭГ/Кудрявов Борис

Известие о том, кто именно поедет бороться за лидерство на популярном песенном конкурсе в Нидерланды, стало новостью номер один. Высказать свое мнение насчет того, что это именно Little Big, поспешили многие отечественные селебритис, продюсеры и даже депутаты.

«Потрясающая новость, что именно они будут представлять Россию. Я готов поздравить и Первый канал с хорошим выбором, и всех соотечественников, и Little Big. Наконец-то от нас будет кто-то зрелищный», — поделился с Teleprogramma.pro продюсер Иосиф Пригожин.

Супруг певицы Валерии уверен, что ребята из популярной группы — это лучший из всех предложенных на конкурс за последние годы вариантов от России. И пожелал исполнителям победы.

Ранее Илья Прусикин, или Ильич, лидер группы Little Big, признался: они с ребятами считали, что на «Евровидение-2020» поедет другой артист. Для музыкантов участие в таком событии — большая ответственность.

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"Евровидение 2020"Little BigИлья ПрусикинИосиф ПригожинНовости googleновости музыки
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