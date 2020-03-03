«Я уверена, что они всех порвут!»: Рудковская не сомневается в победе Little Big на «Евровидении»

Как отметила продюсер, Первый канал сделал очень правильный выбор.

Продюсер Яна Рудковская, чей подопечный Дима Билан в 2008 году победил на музыкальном конкурсе «Евровидение», заявила, что Первый канал сделал очень правильный выбор, послав «покорять Европу» музыкальную команду Little Big из Санкт-Петербурга.

Как считает супруга фигуриста Евгения Плющенко, музыканты данного коллектива точно не опозорятся, потому что они прогрессивные ребята. Как выразилась Рудковская, исполнители из города на Неве могут поднять на уши всю Европу.

Как сказала продюсер, не так давно она была на одном из музыкальных мероприятий, где столкнулась с музыкантами из Санкт-Петербурга. По ее словам, они смогли без проблем покорить весь зал. Она думает, что у них прекрасный шанс привезти «Евровидение» в Россию, сообщает РИА «Новости».