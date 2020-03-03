«В колхозном конкурсе наконец выступит что-то новое»: звезды об участии Little Big в Евровидении

Тайна за семью печатями раскрыта — стало известно, кто будет представлять Россию на Евровидении -2020. Прогнозы не оправдались, почетную миссию не доверили ни Ольге Бузовой, ни Алексею Панайотову.

В итоге поп-артисты и участники теле-шоу остались за бортом, а в Голландию собирает чемоданы, назло всем музыкальным врагам, модная группа из Северной столицы Little Big.

Ребята рвут музыкальные чарты последние семь лет и молодое поколение и, чего уж тут таить, поколение постарше, зажигает под их композиции.

Ролик набрал более 400 миллионов просмотров на Youtube!

Skibidi можно назвать визитной карточкой ребят. Ролик стал вирусным и набрал, задумайтесь(!) более 400 миллионов просмотров на Youtube. Зажигательные ритмы стремительно захватили не только плейлисты, но и телеэкраны, а флешмоб #skibidichallenge поддержали в Европе и в Америке.

Если кто-то опасается, что команда — новички на мировых конкурсах, то зря. У Little Big есть опыт участия в фестивале Sziget — крупнейшем музыкальном событии Европы, проходящем в Будапеште.

Решение отправить на Евровидение Little Big встретили позитивно и в Сети иначе как «здравомыслящим и гениальным» его не называют. А что думают о данном шаге российские звезды?

Журналисты Teleprogramma.pro дозвонились представителям российского шоубиза и узнали не только их мнение относительно творчества ребят, но и прогнозы на победу.

Наталья Подольская: «Я знакома с ребятами из Little Big»

Наталья Подольская имеет опыт участия в конкурсе, она представляла Россию в 2005 году. По ее мнению, за последние 15 лет мероприятие очень поменялось и важно не только быть талантливым, иметь хорошую песню и признание в других странах, но и определенную долю эпатажа.

— Я знакома с творчеством ребят, они очень эпатажные и Евровидение — это конкурс именно такого плана. Все пытаются переудивить друг друга номерами, эпатажем. На мой взгляд, кандидаты выбраны идеально. Я не буду делать прогнозов, пока не увижу номер сложно говорить, но от себя желаю ребятам огромной удачи. View this post on Instagram A post shared by LITTLE BIG (@littlebigband) on Mar 2, 2020 at 10:58am PST

Максим Фадеев: «В колхозном конкурсе, наконец, выступит что-то новое»

Продюсер Максим Фадеев к конкурсу относится скептически и все что там показывают называет «колхозом». Тем не менее, выбор Первого канала он поддерживает и считает его «современным решением».

— Думаю, что в этом колхозном конкурсе, наконец, выступит что-то новое и современное. Иначе на все происходящее уже просто смешно смотреть. Участники выглядят как люди, которые остались в 70-х. Со времен «Аббы» Евровидение никогда не было культовым. Только в нашей стране его возвели в высокий ранг, — рассуждает Максим Фадеев.

По его мнению, аудитория у данного шоу в мире минимальна и смотрят конкурс «ну разве бабушки в Европе, 6-8 человек в Голландии и 15 человек в Германии». Все, кто перешагнул отметку в 35 лет, давно не интересуются данным событием и у нашей группы есть шанс привлечь внимание молодежи.

— Наша группа понравится молодежи, а это самое главное. Им нужно себя показать и себя заявить и у них будет большое будущее, — комментирует Teleprogramma.pro известный продюсер. View this post on Instagram A post shared by LITTLE BIG (@littlebigband) on Dec 21, 2019 at 9:54am PST

Яна Рудковская: «Ребята сделали себя сами»

Яна Рудковская тоже в курсе последних новостей и не может не согласиться с коллегой — шансы на победу у ребят велики. Выбор кандидатов она называет «лучшим за последнее время».

— Они харизматичные модные и крутые ребята. Это их время. По большому счету, они уникальные ребята, сделали себя сами. Их не крутили по радио, не показывали по телевизору, а они стали мегапопулярными — нонсенс, — делится впечатлениями Яна Рудковская.

Недавно продюсер Димы Билана видела выступление Little Big и коллектив произвел на нее большое впечатление.

— На мой взгляд, они смогут поставить Евровидение на уши. Это как раз та задача, которая перед ними стоит, — заключает продюсер.

Иосиф Пригожин: «Они такие западные, фирменные»

Иосиф Пригожин тоже знаком с творчеством группы и изначально думал, что они не имеют к России никакого отношения.

— Когда их увидел — удивился. Они такие западные, фирменные, что мне в голову никогда не могло прийти, что они наши питерские, — делится впечатлением супруг певицы Валерии. — Потрясающая новость, что именно они будут представлять Россию. Я готов поздравить и Первый канал с хорошим выбором, и всех соотечественников, и Little Big. Наконец-то от нас будет кто-то зрелищный.

Шансы группы на победу Иосиф Пригожин оценивает «очень большие».

— Из всего предложенного за последние годы для конкурса от России для меня — это лучший вариант. До сих пор побеждали фрики, но Little Big не стоит приписывать к таковым. В их творчестве есть прикол, чувство юмора, но не более. Желаю им победы, — заключил продюсер.

А вы будете болеть за ребят из Little Big?