«Мы не сравниваем свое творчество с другими»: лидер Little Big высказался о «Евровидении»

Илья Прусикин заявил, что он не думал о поездке в Нидерланды.

Лидер и фронтмен молодой питерской команды Little Big Илья Прусикин заявил, что он и его музыканты не думали о поездке на «Евровидение». Напомним, что именно музыканты этой группы будут представлять Россию в мае на музыкальном песенном конкурсе в Нидерландах.

Как заметил Илья Прусикин, они считали, что на конкурс поедет другой артист. При этом в качестве своего музыкального продукта певец, по его собственному признанию, не сомневается.

«Мы никогда не сравниваем свое творчество с другими. Просто наша жизненная позиция: делай, что делаешь, и будь, что будет. Мы не загадывали. Поэтому и не думали, что поедем». Илья Прусикин

В то же время певец отметил, что его группе не чужд дух борьбы и соревнования. Однако «Евровидение», как он думает, это все-таки больше новый опыт. Соревноваться в искусстве, как он выразился, глупая затея.

Также Прусикин хочет познакомиться с участниками из других стран, чтобы оценить их уровень подготовки к конкурсу, а еще узнать о новых тенденциях, сообщает «Московский комсомолец».