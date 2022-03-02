«Глубокие воды» с Беном Аффлеком и Аной де Армас не выпустят в российский прокат

Еще один новый фильм временно запрещен западом к показу в РФ.

Еще один ожидаемый западный фильм снят с российского проката. Речь идет о триллере «Глубокие воды» с Беном Аффлеком и Аной де Армас в главных ролях.

Картина должна была выйти в кинотеатрах 18 марта. Когда выйдет теперь — зависит от отношения западных киностудий к спецоперации России на территории Украины. Пресс-показы в Москве и Санкт-Петербурге, намеченные на 9-е число, также отменены.

Напомним, что «Глубокие воды» — это экранизация одноименного романа американской писательницы Патриции Хайсмит. Фильм рассказывает о странной супружеской паре, где жена изменяет мужу, а тот прощает ей «походы налево». Однако в один момент все меняется, когда одного из любовников героини находят мертвым.

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Добавим, что после съемок в этом фильме Аффлек и Армас начали встречаться в реальной жизни. Их роман закончился в январе 2021 года, после чего Бен вернулся к своей давней любви Дженнифер Лопес.

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