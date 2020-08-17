Погнали: новая возлюбленная подарила Бену Аффлеку на день рождения мотоцикл

15 августа голливудскому актеру Бену Аффлеку исполнилось 48 лет. Мужчина провел праздник со своей девушкой, 32-летней актрисой Аной де Армас. Молодая красавица сделала своему возлюбленному шикарный подарок. Как пишет издание People, она презентовала бойфренду мотоцикл BMW, собранный специально для него, и два одинаковых зеленых шлема под цвет байка — очевидно, чтобы пара могла вместе кататься на новом «железном коне».

Собственно, этим в день рождения влюбленные и занялись. В западной прессе появилось множество фото и видео, как они рассекают по улицам на подаренном мотоцикле недалеко от дома актера в Калифорнии. Бен был одет в белоснежную рубашку и серые брюки, а Ана — легкое голубое платьице, позволяющее продемонстрировать красоту ног. Сообщается, что Аффлек во время езды был сосредоточен на дороге, а де Армас радостно махала руками и посылала прохожим приветственные жесты.

Кроме того, девушка сделала и небольшой подарок поклонникам — опубликовала селфи с улыбающимся Беном. Отметим, что Аффлек редко выкладывает свои снимки в социальные сети, и, к тому же, его вообще трудно поймать с радостным выражением лица. Но рядом со своей новой возлюбленной мужчина явно чувствует себя счастливым.

Напомним, что у звезды был ряд романов с известными красавицами из мира шоу-бизнеса. До брака дошло только с актрисой Дженнифер Гарнер. Несмотря на то, что женщина родила мужу троих детей, их брак все-таки распался в 2015 году после 10 лет совместной жизни. Осенью 2019-го Бен познакомился на съемках с Аной де Армас. Публика думала, что это будет кратковременный роман, но артисты уже почти год вместе, и, похоже, у них все серьезно.