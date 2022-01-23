Седьмая и восьмая части «Миссия невыполнима» перенесены на 2023 и 2024 годы

Продолжение экшн-серии Тома Круза в четвертый раз поменяло дату премьеры из-за пандемии.

Следующий фильм из серии «Миссия невыполнима», который с риском для жизни снимал Том Круз, снова перенесен.

Если бы не пандемия, то зрители увидели бы седьмую часть уже летом 2021 года. Из-за коронавируса премьера переносилась три раза, и до недавнего времени крайней датой выхода был сентябрь 2022-го.

Но, как сообщает издание Variety, студия Paramount Pictures снова перенесла боевики с Томом Крузом. Седьмой фильм «Миссия невыполнима» теперь выйдет 14 июля 2023 года, а восьмой – 28 июня 2024-го.

Журналисты отметили, что Том Круз снимает свои картины с минимумом компьютерной графики, трюки исполняются, в основном, вживую, а съемочная группа активно перемещается по всей Европе. Из-за пандемии производство фильмов резко затормозилось. И хотя их главная кинозвезда всеми силами борется за то, чтобы кино случилось, переносы все продолжаются и продолжаются.

Добавим, что в текущем году должен выйти еще один долгожданный боевик Круза – «Топ Ган: Мэверик». Если не будет переносов, российская премьера состоится 26 мая.

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