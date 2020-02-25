Съемки фильма «Миссия невыполнима — 7» приостановлены из-за коронавируса

Седьмая часть культового боевика «Миссия невыполнима» с Томом Крузом в главной роли в прокате должна была появиться в середине 2021 года. В настоящее время рабочий процесс над лентой в самом разгаре.

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Однако трехнедельные съемки итальянских эпизодов в Венеции были остановлены. Все дело в том, что в настоящее время в Италии число заболевших опасным высокозаразным коронавирусом превысило 200 человек, погибли уже семеро.

Чтобы обезопасить съемочную группу и актеров популярного экшна, его создатель Кристофер Маккуорри принял решение приостановки работ. Об этом заявили представители студии Paramount Pictures изданию The Wrap. Повлияет ли данная ситуация на дату анонсированной премьеры, информации пока нет.