СМИ: Том Круз купил роботов для слежки за сотрудниками на съемках «Миссия невыполнима — 7»

Сорвавшийся на своих подчиненных за несоблюдение правил эпидемической безопасности Том Круз прикупил на съемочную площадку фильма «Миссия невыполнима — 7» двух роботов, которые призваны следить за социальной дистанцией. Как сообщает британский таблоид The Sun, современные машины патрулируют территорию павильона, а также в их функции входит тестирование людей на CoViD-19.

«Том настолько серьезно относится к тому, чтобы не останавливать съемку, что он потратился на этих роботов, так как не может быть везде, чтобы убедиться, что люди ведут себя правильно, — говорит источник издания. — Роботы действительно сложные и довольно устрашающие. Как будто Терминатор, только не такой жестокий».

Звучит слишком фантастично, и даже в прессе не поверили в эту историю. Портал Slash Film связался со своим источником, знакомым с производством фильма, и тот опроверг, что по съемочной площадке ходят роботы.

Есть только специальные машины, что автоматически берут мазки изо рта у сотрудников, чтобы потом отправить их на анализ. У такого агрегата разве что есть механическая «рука», засовывающая в рот человеку ватную палочку. Издание привело в пример видео, на котором показан принцип работы подобного оборудования.

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