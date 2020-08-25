Бесстрашный: Том Круз выполнил прыжок с мотоциклом, который ранее закончился пожаром

58-летний Том Круз бесстрашен не только на экране, но и в жизни. Недавно Teleprogramma.pro передавала новость о ЧП с каскадером на съемках фильма «Миссия невыполнима — 7». Тогда мужчина должен был совершить прыжок с высокого трамплина на мотоцикле, но все закончилось пожаром. Не прошло и нескольких недель, как трюк повторили. Причем не каскадер, а сам Круз.

В Сети появились фото и видео, как актер лично выполняет прыжок на белом байке. В полете Том отпустил мотоцикл, но не рухнул рядом с ним, будучи подстрахованным специальным тросом.

Как передает Daily Mail, высота рампы, по которой разгонялся артист, — 500 футов (около 150 метров), длина — 650 футов (почти 200 метров). Подготовка трюка оценивается в 2 миллиона фунтов стерлингов, что делает его одним из самых дорогих, когда-либо снятых в Великобритании.

Источник издания сообщил, что Круз собирается завязать с трюками, когда ему исполнится 60 лет, но до этого момента актер планирует закончить съемки восьмого и последнего фильма франшизы «Миссия невыполнима».