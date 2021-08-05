Netflix выпустит боевик про девушку-киллера, у которой нет времени на жалость

Для тех, кому понравился фильм «Адреналин» 2006 года: в сентябре Netflix выпустит боевик «Кейт» с несколько похожим сюжетом. Кейт — это девушка-киллер, которую наняли убить босса якудзы. Однако главную героиню отравили, и у нее есть сутки на спасение или месть, прежде чем она перестанет дышать. Ну а дальше зрителей ждут погони, драки, перестрелки в стиле «одна против всех». Такая уж нынче в американском кинематографе фишка — натравливать женщин с пушками на плохих парней с пушками и ребенка еще приплести. Ранее в таком духе вышли боевики «355», «Пороховой коктейль» и «Красотка на взводе».

Главную роль в «Кейт» сыграла звезда кинокомиксов «Скотт Пилигрим против всех» и «Хищные птицы», 36-летняя Мэри Элизабет Уинстэд. Вместе с ней в картине засветились Вуди Харрельсон, Михиль Хаусман и Таданобу Асано. А вот и русский трейлер со всеми этим прекрасными актерами.

Новый боевик про убийственную красотку выйдет на Netflix 10 сентября.

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