У шпионажа женское лицо: вышел трейлер фильма «355», в котором мир спасают дамы

Шпионские боевики, обычно, привлекают много внимания зрителей. Вспомнить хотя бы Джеймса Бонда и франшизу «Миссия невыполнима». Но в Голливуде сейчас делают акцент на женскую силу, поэтому приветствуем трейлер фильма «355», в котором роль бесстрашных шпионок, спасающих мир, сыграли Пенелопа Крус, Джессика Честейн, Лупита Нионго и другие барышни.

В сюжет особо можно не углубляться: в руки коварных наемников попадает сверхсекретное оружие, и теперь агент ЦРУ должна спасти множество невинных жизней. А вот, что действительно важно, так это то, что главной героине придется собрать интернациональную команду красоток, чтобы выполнить свою миссию. Ей понадобится помощь конкурентки из Германии, компьютерного гения из МИ-6, колумбийского психолога и таинственной китаянки. Напомним, что представление различных национальностей — еще одна тенденция современного Голливуда.

Сильную половину человечества в картине будут представлять звезда Marvel Себастиан Стэн и венесуэльский красавчик Эдгар Рамирес.

Трейлер сразу дает понять, что это будет жесткий шпионский боевик, без приколов в стиле «Ангелов Чарли». Картина выйдет в кино 15 января 2021 года.