Девочки любят пострелять: вышел трейлер комедийного боевика «Пороховой коктейль»

26 мая компания «Вольга» выложила в Сеть русский трейлер боевика «Пороховой коктейль», в котором снялись Лина Хиди и Карен Гиллан. Как уже писала Teleprogramma.pro, это будет фильм про мать и дочь, которые являются профессиональными киллерами и стреляют в плохих парней.

Проморолик показал, что картина снята в комедийном жанре. В ней будет множество шуточек на фоне бесконечной стрельбы.

«Я так тобой горжусь. Если с кем и убивать людей, то только с тобой», — говорит героиня Хиди. «Спасибо, мам…» — отвечает персонаж Гиллан, прежде чем они вместе пустят бандитов в расход.

Еще один забавный момент фильма: киллерши хранят свои пистолеты в книгах и каждая пушка у них названа в честь великой писательницы.

Зрителей ждет обилие стрельбы, погонь, драк (даже с молотками) — и все это «с женским лицом». В картине также снялись Карла Гуджино, Мишель Йео, Анджела Бассетт, Фрейя Аллан и юная Хлоя Коулмэн.

В российских кинотеатрах комедийный боевик выйдет с 15 июля.

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