Боевик «За гранью жизни» и другие премьеры недели

«За гранью жизни» (оригинальное название — Out of Death), 2021, США, боевик.

Режиссер: Майк Берн. В ролях: Брюс Уиллис, Джейми Кинг и др.

В российском прокате с 29 июля.

Изучая недавние работы Брюса Уиллиса, его поклонники все чаще задаются вопросом: почему актер еще не вышел на пенсию? Он что, жить не может без камер и хлопушек, удовлетворяя эту потребность участием в трехкопеечных боевиках? Как бы то ни было, если 66-летний Брюс и вспоминает о пенсии, то лишь по воле сценаристов — в свежем опусе «За гранью жизни» он играет ушедшего на покой полицейского, который защищает от бывших коллег сексапильную блондинку.

Та прогуливалась с фотоаппаратом по лесу и стала свидетельницей неприятной сцены: продажный коп убивает работавшего на него наркодилера. Все это девушка фиксирует на камеру, и теперь за ней начинается охота, ведь, как выясняется, вся местная полиция во главе с шерифом погрязла в коррупции.

Очередной «шедевр» с участием «крепкого орешка» сам по себе вряд ли заслуживает пристального внимания, ведь его развязку легко предугадает даже человек, начисто лишенный воображения. Фильм интересен скорее скоростными рекордами, которые были поставлены при его создании.

Трудившаяся в разгар пандемии съемочная группа справедливо опасалась того, что в любой момент могут быть введены дополнительные ограничения, поэтому умудрилась впихнуть весь рабочий процесс в девять дней. Сцены с участием Уиллиса вообще отсняли за сутки! Если так пойдет дальше, Брюс будет штамповать в день по три фильма: утром — боевик, днем — триллер, вечером — комедия. Ну а в перерывах — домино в скверике. Все-таки пенсия уже не за горами…

«Круиз по джунглям» (оригинальное название — Jungle Cruise), 2021, США, приключения.

Режиссер: Жауме Кольет-Серра. В ролях: Дуэйн Джонсон, Эмили Блант и др.

В российском прокате с 29 июля.

Найти вдохновение киношникам все сложнее, но у студии Disney есть свои козыри — сеть «Диснейлендов», где каждый аттракцион можно при желании превратить в сценарий. Так случилось с аттракционом «Круиз по джунглям», в рамках которого публика якобы плавает на пароходике и наблюдает за дикими животными.

В одноименном фильме на подобном пароходике герои отправятся на поиски так называемого Древа Жизни. И, возможно, даже его найдут.

«Красотка на взводе» (оригинальное название — Jolt), 2021, США, боевик.

Режиссер: Таня Уэкслер. В ролях: Кейт Бекинсейл, Сьюзан Сарандон и др.

В российском прокате с 29 июля.

Звезде «Перл-Харбора» и «Другого мира» Кейт Бекинсейл на днях исполнилось 48, и окончательный переход в категорию «дама под пятьдесят» актриса отметила своеобразно — сыграла в боевике «Красотка на взводе» неуравновешенную девицу, которая трудится вышибалой и сдерживает вспышки ярости с помощью специального жилета, бьющего ее током. Судя по азарту, с которым героиня Кейт лупит мужиков, эффективность работы жилета оставляет желать лучшего.

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