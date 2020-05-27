Первый российский фильм, стартовавший онлайн, за месяц посмотрели миллион раз

16 апреля 2020 года в кинотеатрах должен был выйти российский фантастический фильм «Спутник» режиссера Егора Абраменко с Оксаной Акиньшиной и Федором Бондарчуком в главных ролях. Из-за отмены всех массовых мероприятий и кинопоказов премьера сорвалась, но создатели картины перенесли событие в онлайн и запустили показ с 23 апреля на трех интернет-сервисах. Это был первый отечественный фильм, стартовавший в Сети, а не на большом экране.

Прошел месяц и продюсеры «Спутника» подвели некоторые итоги. Оказалось, что онлайн-премьера прошла для фильма достаточно успешно. Как передают «Ведомости», за четыре недели триллер посмотрели более миллиона раз — это больше просмотров, чем у любого другого российского фильма, выпущенного за последний год.

Добавим, что сюжет картины происходит в 1980-ых годах. Из космоса возвращается летчик, в теле которого находится инопланетный паразит. Советские учетные хотят исследовать пришельца, чем навлекают на себя большую беду.

Напомним, ранее кинокритик Александр Голубчиков подробно прокомментировал порталу Teleprogramma.pro перенос премьеры «Спутника» в онлайн и коммерческий успех, который может последовать за этим решением.