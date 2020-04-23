«Бондарчук обижен на кинотеатры»: почему фильм «Спутник» запускают онлайн, не дожидаясь окончания пандемии

Фантастический триллер о космическом пришельце выходит 23 апреля. Но почему создатели фильма решили не дожидаться окончания пандемии коронавируса?

Для мирового кинематографа сейчас выдалось не самое легкое время: из-за пандемии нового коронавируса киностудии вынуждены приостановить работу над своими проектами, актеры и остальные члены съемочных групп засели в самоизоляции, а кинотеатрам пришлось закрыться на неопределенный период.

В Голливуде практически все студии, за исключением студии Disney, отодвинули свои главные релизы на конец текущего года, или даже на 2021 год. Disney же пошел другим путем — премьеру фильма «Мулан» сдвинул с марта на июль, а фэнтези «Артемис Фаул» решил показать на платном канале Disney +.

Интересно, что аналогичный способ прохождения кризисного периода выбрали создатели научно-фантастического хоррора «Спутник» производства российских студий «Водород» и Art Pictures Studio. Новый триллер на тему космоса и пришельцев обещает быть таким же крутым, как «Вторжение» Федора Бондарчука, тем более, что именно Федор вошел в число его продюсеров и сыграл одну из главных ролей.

«Спутник» должен был появиться в кинотеатрах страны 16 апреля. Но вместо этого его релиз состоится 23 апреля на онлайн-платформах more.tv и Wink. О том, почему мог случиться этот перенос, и насколько выгодным окажется онлайн-прокат, порталу Teleprogramma.pro рассказал кинокритик Александр Голубчиков.

Беспрецедентный шаг для российского кино

Голубчиков напомнил о том, что выхода «Спутника» с нетерпением ждали многие любители кино. Создатели же считали его настолько «годным», что даже решились вывести фильм на международный уровень — его премьера должна была состояться на фестивале «Трайбека» (англ. Tribeca Film Festival, TFF – прим. ред.) в Нью-Йорке.

Все из-за тех же мер безопасности, связанных с коронавирусом, на «Трайбека» российский хоррор, как и все остальные фильмы, появился в онлайн-формате, и теперь в точно так же, онлайн, его сможет увидеть отечественный зритель.

По мнению кинокритика, создатели «Спутника» могли не торопиться и дождаться-таки открытия кинотеатров.

«Выход крупного фантастического фильма сразу на цифровых платформах, минуя прокат – это, с одной стороны, очень смелый шаг для продюсеров и беспрецедентный по сути для российского кино. Казалось бы, у студий «Водород» и Art Pictures не было причин торопиться, они могли придержать фильм и выпустить его осенью, тем более, что там Голливуда будет не очень много, вполне можно развернуться и собрать кассу. С другой стороны, у Бондарчука есть обида на кинотеатры, среди которых не все заплатили за предыдущие два фильма – «Вторжение» и «Лед-2». Теперь есть возможность заработать на онлайн-площадках».

Цифры должны быть хорошими

Александр Голубчиков также не исключил, что показывать «Спутник» онлайн было решено именно из-за того, что его показ в кинотеатрах может провалиться — первым людям, посмотревшим фильм, он покажется низкокачественным, далее «сарафанное радио» отвадит от него всех остальных потенциальных зрителей.

«Мы этого не узнаем, пока не посмотрим. Но, по крайней мере, идея там неплохая, фильм достаточное время рекламировался в кинотеатрах, к тому же была короткометражка, которую показывали еще на «Кинотавре», и из которой вся эта идея зародилась. Считаю, что коммерческий потенциал у картины довольно высокий и даже в случае премьеры онлайн цифры должны быть хорошими».

Критик также отметил, что показывать новые фильмы такого уровня бесплатно или включать их в подписку российские онлайн-сервисы не будут.

«Понятно, что это будет не подписка. За просмотр фильма нужно будет заплатить условные 300 рублей или другую цену, которую они выставят. Но так как онлайн-кинотеатры сейчас заинтересованы в привлечении новых и удержании существующих подписчиков, они сделают все, чтобы этот фильм посмотрело максимальное число пользователей на тех двух площадках, которые получили картину на эксклюзив».

А вы готовы уже готовы променять кинотеатры на онлайн-сервисы?