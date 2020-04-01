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Премьера российского хоррора «Спутник» состоится сразу в онлайне

Закрытые кинотеатры не помешают премьере нового зрелищного фильма.

Премьера российского хоррора «Спутник» состоится сразу в онлайне
Скриншот из трейлера «Спутник»

Эпидемия коронавируса меняет планы киностудий по всему миру, премьеры переносят на неопределенный срок. Это происходит в основном из-за того, что люди сидят дома на вынужденном карантине и не могут пойти в кинотеатры.

Однако, к счастью, создатели нового российского хоррора «Спутник» нашли решение этой проблемы. Фильм появится сразу в онлайн-версии на сервисе ivi и обойдет стороной обычные кинотеатры. Премьера состоится совсем скоро — 23 апреля.

Как рассказал продюсер картины Федор Бондарчук, время сейчас не самое простое, но зрители ждут фильм и обманывать их надежды никак нельзя. По его словам, «Спутник» — это один из самых зрелищных проектов на данный момент. Поэтому решение не переносить премьеру, а выпустить фильм на ivi продюсер назвал максимально правильным.

Сюжет расскажет о космической экспедиции СССР, которая не совсем успешно вернулась на землю. Из пары космонавтов выжил лишь один, а встреча с инопланетным созданием не прошла для него бесследно. Главные роли в картине исполнили Оксана Акиньшина, Петр Федоров и Федор Бондарчук.

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