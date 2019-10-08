КИНО

Наш ответ «Чужому»: вышел трейлер фильма «Спутник»

Премьера состоится в апреле 2020 года.

Наш ответ «Чужому»: вышел трейлер фильма «Спутник»
Фильм «Спутник». Фото: стоп-кадр из трейлера.

Федор Бондарчук и Оксана Акиньшина готовы представить зрителям космический фантастический фильм в стиле «Чужого». Трейлер фильма «Спутник» с участием этих актеров как раз появился в Сети.

Сюжет расскажет нам о космонавте, который после катастрофы на корабле возвращается на Землю с инопланетным существом в своем теле. Ученые, естественно, хотят исследовать внеземную форму жизни, но оказывается, что она совсем не миролюбивая. Интересно, что события происходят не в будущем и не в наши дни. Действие развернется в 1983 году, со всей соответствующей советской стилистикой.

Судя по трейлеру, главной, кому придется разбираться с опасным пришельцем, окажется персонаж Акиньшиной. Еще один реверанс в сторону «Чужого», где, как мы помним, с монстрами тоже боролась женщина в исполнении Сигурни Уивер.

Премьера фильма запланирована на 16 апреля 2020 года.

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Наш ответ «Чужому»: вышел трейлер фильма «Спутник»
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