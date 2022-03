Джордж Мартин выпустит книгу иллюстраций к новому сериалу «Дом дракона»

К премьере нового фэнтези-сериала «Дом дракона» (приквела «Игры престолов») выйдет книга, представляющая собой иллюстрированную историю дома Таргариенов. Она называется The Rise Of The Dragon («Восхождение дракона»).

Издание будет включать в себя 180 оригинальных иллюстраций и расскажет о первой половине династии Таргариенов. Над ним работали сам Джордж Мартин и еще два автора. Новинка должна стать дополнением к книге «Пламя и кровь» 2018 года, по которой и снят «Дом дракона».

Как сообщает Deadline, издание увидит свет 25 октября.

Напомним, что съемки сериала-приквела «Игры престолов» закончились в феврале 2022-го. Премьера должна состояться в этом же году.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.