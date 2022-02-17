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Таргариены все ближе: съемки «Дома дракона» завершены

В компании HBO всерьез задумались над датой выхода проекта.

Таргариены все ближе: съемки «Дома дракона» завершены
«Дом дракона». Фото: стоп-кадр из тизера сериала 2022 года

Несмотря на возможные задержки съемок, связанные с пандемией, новый фэнтези-сериал по вселенной Джорджа Мартина «Дом дракона» выйдет все-таки в 2022 году.

Ранее боссы из HBO боялись называть конкретную дату релиза, потому что производство картины могло застопориться в любой момент. Но теперь, как сообщает издание Deadline, съемки завершены, и команда проекта сосредоточена на том, чтобы в скором времени объявить точную дату выхода сериала.

Директор по контенту канала HBO и потокового сервиса HBO Max Кейси Блойс также отметил, что в разработке находится еще множество проектов по романам Мартина, в том числе и анимационных. Но не все из них дойдут до релиза — студия будет наблюдать за тем, как аудитория примет различные ответвления «Игры престолов».

Напомним, «Дом дракона» расскажет о гражданской войне в Вестеросе, когда сразу два наследника династии Таргариенов заявили свои права на Железный трон. Поддержанные своими последователями брат и сестра начали борьбу за престол.

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