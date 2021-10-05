Вышел первый тизер сериала-приквела «Игры престолов»

Картина расскажет о гражданской войне при власти Таргариенов.

5 октября потоковый сервис HBO Max опубликовал тизер сериала-приквела «Игры престолов» под названием «Дом дракона» (House of the dragon). Картина расскажет о событиях на Вестеросе за 200 лет до конца власти Таргариенов.

В ролике засветились роскошный пир, рыцарский турнир и пресловутый Железный трон, а вот живого дракона не показали ни одного. Видео анонсировало, что сериал станет доступен к просмотру в 2022 году.

Напомним, это будет экранизация книги Джорджа Мартина «Пламя и кровь». Зрителей ждет история о гражданской войне, вызванной тем, что два наследника дома Таргариенов заявили свои права на трон и были поддержаны разными фракциями Семи королевств.

Съемки начались весной 2021 года. Главные роли сыграли Пэдди Консидайн, Эмма Д’Арси, Оливия Кук, Мэтт Смит и Рис Иванс.

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